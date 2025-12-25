Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου, καθώς ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπροσώπηση του μουσικού. Ο γνωστός νομικός χειριζόταν μέχρι πρόσφατα τις ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τον σοβαρό τραυματισμό του Μουγκοπέτρου τον Απρίλιο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα και κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του μουσικού απευθύνθηκε στον κ. Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει αρχικά την υπόθεση του τραυματισμού από κροτίδα, ζητώντας τη νομική του συνδρομή. Ο δικηγόρος αποφάσισε να αποχωρήσει από την πλευρά του Μουγκοπέτρου και να αναλάβει πλέον τη νομική εκπροσώπηση της συζύγου του.

Η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Παπαναστασίου

Σε επίσημη δήλωσή του, ο κ. Παπαναστασίου γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον καλλιτέχνη, σημειώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από «ώριμη σκέψη» και λόγω «αγεφύρωτων διαφορών» σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων.

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν. Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».