Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το φετινό Χριστουγεννιάτικο τριήμερο αναμένεται με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, καθώς έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα. Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά της περιοχής θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, εκτός Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατούν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας το βράδυ τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 17 στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και έως 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 12 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, με θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Βροχές αναμένονται κυρίως σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά και το Ιόνιο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως το μεσημέρι, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με παγετό το πρωί στα βόρεια.

Εξέλιξη καιρού μέχρι το τέλος του έτους

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με παγετό στα βόρεια τις πρωινές ώρες.