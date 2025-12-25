Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» η μεγαλύτερη έως σήμερα επενδυτική πράξη στον Δήμο Μεγαλόπολης, με δικαιούχο την εταιρεία KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS Α.Ε..

Η επένδυση ανέρχεται σε 39,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΔΑΜ. Στόχος είναι η δημιουργία Κέντρου Δεδομένων ονομαστικής δυναμικότητας 5MW IT, σε εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 2.820 τ.μ.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την ευρύτερη περιοχή.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Σκοπός είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.