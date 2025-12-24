Με μια μικρή αλλαγή στο ημερολόγιο, αλλά με την ίδια ζεστασιά και προσμονή, η «Νύχτα των Ευχών» δίνει νέο ραντεβού με τους Αθηναίους.
Ο καιρός μπορεί να είχε άλλα σχέδια για την Παραμονή των Χριστουγέννων, όμως η μαγεία της αγαπημένης εκδήλωσης δεν ακυρώνεται, απλώς μεταφέρεται.
Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η πλατεία Κοτζιά θα φωτιστεί από εκατοντάδες φαναράκια, χαμόγελα και ευχές που θα υψωθούν στον αθηναϊκό ουρανό, μέσα σε ένα γιορτινό σκηνικό που υπόσχεται να κάνει τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή.