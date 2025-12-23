Εκτενής αναφορά γίνεται στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter December 2025) των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών για τη χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του Ευάγγελου Μαρινάκη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Για την συμφωνία ανακαίνισης του ιστορικό μνημείο ενημερώθηκαν 50 ευρωπαϊκές επιτροπές. Η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του, ώστε ο εμβληματικός αυτός χώρος να μπορεί και πάλι να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου επιπέδου Diamond League, σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης θα χορηγήσει τον φωτισμό της πρόσοψης του κτηρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λεωφόρο Κηφισίας, μέσα από φωτιστική μελέτη της διεθνώς καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ, γνωστής για το έργο της στην Ακρόπολη, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό. Η μελέτη ενσωματώνει καινοτόμες ιδέες της κας Ντεκώ και αναμένεται να προσδώσει φως, πολιτισμό και σύγχρονη αισθητική στο αστικό τοπίο.

Αναλυτικά το ενημερωπικό δελτίο

Η Capital Maritime & Trading Corp., Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Capital Maritime & Trading Corp. και τον Πρόεδρο και Ιδρυτή της, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, ως Χρυσό Χορηγό της ΕΟΕ.

Το ιστορικό μνημείο που ανακατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα για την αναβίωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ, επιστρέφει πλέον στον αρχικό του προορισμό χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη — ενός σταθερού υποστηρικτή του αθλητισμού, που προσφέρει ουσιαστικά και ανιδιοτελώς, χωρίς να επιδιώκει οποιοδήποτε ανταποδοτικό όφελος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του, ώστε ο εμβληματικός αυτός χώρος να μπορεί και πάλι να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου επιπέδου Diamond League, σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου αγωνιστικού τάπητα που θα πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές της Diamond League, καθώς και την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά σώματα LED. Ο νέος φωτισμός θα αναδείξει την ομορφιά του Παναθηναϊκού Σταδίου, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πέρα από τη λειτουργική του διάσταση, θα δημιουργήσει και μία φωτισμένη νυχτερινή διαδρομή που θα αναδεικνύει την ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης θα χορηγήσει τον φωτισμό της πρόσοψης του κτηρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λεωφόρο Κηφισίας, μέσα από φωτιστική μελέτη της διεθνώς καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ, γνωστής για το έργο της στην Ακρόπολη, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό. Η μελέτη ενσωματώνει καινοτόμες ιδέες της κας Ντεκώ και αναμένεται να προσδώσει φως, πολιτισμό και σύγχρονη αισθητική στο αστικό τοπίο.

Αναφερόμενος στην ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε:

«Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αθλητικό χώρο. Είναι σύμβολο διαχρονικών ελληνικών αξιών — του ευ αγωνίζεσθαι, της αθλητικής άμιλλας και της φιλίας των λαών. Αυτές οι αξίες γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, αναβίωσαν με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 σε αυτό ακριβώς το στάδιο και συνεχίζουν να εμπνέουν τον κόσμο μέχρι σήμερα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε αυτό το μνημείο σε βάθος χρόνου και να το κρατήσουμε ζωντανό, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά η συνέχεια αξιών, ιστορίας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε:

«Ο Ευάγγελος Μαρινάκης είναι ένας γνήσιος άνθρωπος του αθλητισμού, που στηρίζει διαχρονικά και με γενναιοδωρία κάθε πρωτοβουλία που προάγει τις θεμελιώδεις αξίες του. Αφοσιωμένος υποστηρικτής του Ολυμπιακού ιδεώδους και της δύναμης του αθλητισμού, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικά και με διάρκεια, τόσο μέσω της ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στίβου, όσο και μέσω της στήριξης αθλητών και δράσεων που ζητά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρόκειται για έναν χορηγό χωρίς χρονικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, που δεν επιδιώκει κανένα ανταποδοτικό όφελος και αποδεικνύει έμπρακτα τη γνήσια αφοσίωσή του στον ελληνικό αθλητισμό και την ολυμπιακή παιδεία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά για τη συνεχή και ανεκτίμητη προσφορά του».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί και η στήριξη του παγκόσμιου πρωταθλητή πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, και πάλι από τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, μέσω της ALTER EGO Media.