Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η καρδιά ζεσταίνει και η ανθρώπινη αλληλεγγύη βρίσκει τη πιο ζεστή της έκφραση. Σε αυτό το πνεύμα και για μια ολόκληρη δεκαετία τώρα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει δημιουργήσει μια όμορφη παράδοση με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης», μια δράση που γεφυρώνει την απλή χαρά του γευστικού γιορτινού γεύματος με την ουσιαστική, απερίφραστη στήριξη των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Φέτος, η επετειακή έκδοση του «Δώρου Αγάπης» κρατάει την υπόσχεση της προσιτής τιμής (μόλις 3,99€) και του ξεκάθαρου σκοπού, προσφέροντας όμως «όλα όσα αγαπάμε… και κάτι παραπάνω».

Αυτό το «κάτι παραπάνω» είναι ιδιαίτερα συγκινητικό καθώς τη φετινή δράση αφιερώνει η ΑΒ στο Make-A-Wish Ελλάδος, με στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αγορά ενός κουτιού γίνεται μια πράξη ελπίδας, μια μικρή βοήθεια για να γίνουν πραγματικότητα παιδικά όνειρα.

Το ίδιο το κουτί, πιστό στο θέμα της φετινής χρονιάς, περιέχει όχι μόνο βασικά είδη διατροφής, αλλά και μια ξεχωριστή «Συνταγή Αγάπης» από τον αγαπημένο σεφ Άκη Πετρετζίκη. Έτσι, με τη φαρίνα, το ζαχαρούχο γάλα, το φυστικοβούτυρο και τον χυμό πορτοκάλι, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει κάτι νόστιμο και γιορτινό, για να μοιραστεί με τους αγαπημένους του.

«Το Δώρο Αγάπης» της ΑΒ αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς μας» με το χαρακτηριστικό της στοίχημα στην ποιότητα και την ανθρώπινη επαφή. «Δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να συμμετάσχουμε σε μια αλυσίδα καλοσύνης».

Πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε αυτή τη αλυσίδα; Οι δρόμοι είναι απλοί και άμεσοι:

Μπορείτε να αγοράσετε το «Δώρο Αγάπης» και να το δώσετε απευθείας σε κάποιον που πιστεύετε ότι θα το εκτιμήσει και το χρειάζεται.

Μπορείτε να ενισχύσετε τα ειδικά καλάθια συλλογής που βρίσκονται στα καταστήματα της ΑΒ σε όλη την Ελλάδα.

Το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο σε 260 φυσικά καταστήματα ΑΒ, αλλά και online μέσω του AB e-shop, καθιστώντας το έργο ακόμα πιο προσιτό.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνει τη συνέχεια, διασφαλίζοντας ότι όλα τα κουτιά θα φτάσουν ασφαλώς σε οικογένειες και άτομα με πραγματική ανάγκη, συμβάλλοντας στο να γίνουν τα Χριστούγεννα μία γιορτή με λιγότερη αγωνία και περισσότερη αισιοδοξία για όλους.

Αυτή η πρωτοβουλία κλείνοντας την πρώτη της δεκαετία επιβεβαιώνει μια απλή αλήθεια: ότι η πραγματική μαγεία των γιορτών κρύβεται στις μικρές, συλλογικές πράξεις καλοσύνης, που γεμίζουν με αγάπη όλο και περισσότερες καρδιές. Είναι η απόδειξη ότι μέσα από την καθημερινότητα των αγορών μας, μπορεί να γεννηθεί μια εξαιρετική πράξη ανθρωπιάς. Είναι, τελικά, το «κάτι παραπάνω» που υπόσχεται η ΑΒ: όχι απλώς προϊόντα, αλλά την ευκαιρία να συνυπάρξουμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δώρο Αγάπης: www.ab.gr/xmas-shop/doro-agapis