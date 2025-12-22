Το Μιλάνο συγκλονίζει η νέα επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε βάρος ενός δεκαπεντάχρονου, που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της ιταλικής πόλης. Τρία ανήλικα και ένας εικοσάχρονος, μέλη εγκληματικής ομάδας, απείλησαν τον έφηβο και τον ανάγκασαν να γδυθεί, προτού τον οδηγήσουν σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης για να τους δώσει εκατό ευρώ.

Όταν διαπίστωσαν ότι η προπληρωμένη κάρτα του νεαρού ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να καταθέσει άμεσα χρήματα στον λογαριασμό του. «Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιο σου», απείλησαν οι δράστες.

Ο πατέρας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και ειδοποίησε αμέσως τους καραμπινιέρους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε λίγα λεπτά τον δεκαπεντάχρονο και συνέλαβαν τους τέσσερις εμπλεκόμενους, που είχαν ακόμη στην κατοχή τους τα ρούχα, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του θύματος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο εικοσάχρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν στις φυλακές ανηλίκων του Μιλάνου.