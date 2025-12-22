Οι φορτώσεις δεξαμενόπλοιων στη Βενεζουέλα μειώθηκαν τη Δευτέρα, καθώς τα περισσότερα πλοία πραγματοποιούσαν μεταφορές πετρελαίου μόνο μεταξύ εγχώριων λιμανιών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αμερικανικές ενέργειες κατά δύο ακόμη πλοίων και ενώ η κρατική εταιρεία ενέργειας PDVSA προσπαθεί να ανακάμψει από κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης και πηγές.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατέσχεσε αυτόν τον μήνα ένα υπερδεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις που μετέφερε βενεζουελανό πετρέλαιο και επιχείρησε να αναχαιτίσει δύο ακόμη πλοία συνδεδεμένα με τη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αμερικανικές αρχές. Το ένα από αυτά ήταν άδειο και υπό κυρώσεις, ενώ το άλλο, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των πλοίων υπό κυρώσεις, ήταν πλήρως φορτωμένο και κατευθυνόταν προς την Κίνα.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει νεότερες πληροφορίες για τα πλοία. Ωστόσο, η εξαγγελθείσα από τον Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευση πρόσβασης όλων των δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις στα λιμάνια της Βενεζουέλας έχει θέσει σε επιφυλακή τους πλοιοκτήτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Παναμά, Χαβιέ Μαρτίνες-Άτσα, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι το υπερδεξαμενόπλοιο Centuries, το οποίο έφερε τη σημαία του Παναμά και το οποίο αναχαιτίστηκε το Σάββατο, παραβίασε τους ναυτιλιακούς κανονισμούς της χώρας, αλλάζοντας όνομα και απενεργοποιώντας τον πομπό εντοπισμού του, ενώ μετέφερε φορτίο πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Μια χώρα που παρέχει τη σημαία της σε πλοίο μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του, εάν διαπιστωθεί ότι παραβίασε τους ναυτιλιακούς κανόνες.

Αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μεταφέρουν ναρκωτικά στον Ειρηνικό και την Καραϊβική. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι στόχος της Ουάσιγκτον είναι η «περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια», προσθέτοντας πως «η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι απαράδεκτη για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι αναχαιτίσεις πλοίων αποτέλεσαν το πιο ισχυρό πλήγμα για την PDVSA από το 2020, όταν το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στις πρώην εμπορικές θυγατρικές της εταιρείας και σε δύο μονάδες της ρωσικής Rosneft, προκαλώντας μείωση παραγωγής και εξαγωγών.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο: το Brent ενισχύθηκε κατά 2,4% στα 61,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI αυξήθηκε επίσης κατά 2,4% στα 57,89 δολάρια, λόγω των αμερικανικών ενεργειών και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Την ίδια ημέρα, η PDVSA παρέδωσε φορτίο 1,9 εκατ. βαρελιών βαρέος πετρελαίου στο δεξαμενόπλοιο Azure Voyager, το οποίο φέρει τη σημαία της Αρούμπα και τελεί υπό κυρώσεις, στο λιμάνι Χοσέ. Κανένα άλλο υπερδεξαμενόπλοιο με προορισμό την Ασία δεν είχε προγραμματισθεί να φορτώσει σύντομα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.

Ο αριθμός των φορτωμένων πλοίων που παραμένουν αγκυροβολημένα έχει αυξηθεί, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελανό πετρέλαιο ακινητοποιημένα. Οι πελάτες απαιτούν μεγαλύτερες εκπτώσεις και αλλαγές στα συμβόλαια για να αναλάβουν το ρίσκο εξαγωγών εκτός χωρικών υδάτων.

Ορισμένα δεξαμενόπλοια που πλησίαζαν τις ακτές της Βενεζουέλας για φόρτωση ή εκφόρτωση ναφθάς έχουν αναστρέψει πορεία ή ανέστειλαν την πλεύση τους, έως ότου λάβουν νέες οδηγίες από τους πλοιοκτήτες, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Κυβερνοεπίθεση στην PDVSA

Η PDVSA αποκαθιστά σταδιακά ορισμένα διαδικτυακά της συστήματα, καταφεύγοντας προσωρινά σε χειρόγραφες καταγραφές μετά από μία πρόσφατη κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία δεν έχει επαναφέρει πλήρως το κεντρικό διοικητικό της σύστημα και πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί εγκαίρως, ανέφεραν πηγές.

Η PDVSA και το Υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ίβαν Γκιλ χαρακτήρισε τις αμερικανικές κατασχέσεις «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «πράξεις πειρατείας». Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι οι πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ρόλος της Chevron και συνεχιζόμενες επιχειρήσεις

Η κύρια κοινοπραξία της PDVSA με την Chevron εξήγαγε την Κυριακή φορτίο 500.000 βαρελιών πετρελαίου προς τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεξαμενόπλοιο με αμερικανική άδεια. Η υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγες δήλωσε ότι οι παραδόσεις προς την Chevron συνεχίζονται κανονικά.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, η Chevron έχει εξαγάγει επτά φορτία βενεζουελανό πετρέλαιο προς τις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, καθένα από τα οποία περιείχε 300.000 έως 500.000 βαρέλια.

Καταδιώξεις στη θάλασσα

Το άδειο υπερδεξαμενόπλοιο Bella 1, το οποίο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ προσπάθησε να αναχαιτίσει την Κυριακή κοντά στη Βενεζουέλα, εντοπίστηκε τη Δευτέρα να πλέει βορειοανατολικά των Βερμούδων στην Καραϊβική, σύμφωνα με δορυφορική εικόνα της TankerTrackers.com.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, ότι στο πλοίο δεν επιβιβάστηκαν αμερικανικές αρχές και ότι οι αναχαιτίσεις μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές, όπως πλεύση ή πτήση κοντά σε ύποπτα σκάφη.

Το δεξαμενόπλοιο Skipper, το πρώτο που κατασχέθηκε αυτόν τον μήνα, έφθασε την Κυριακή κοντά στο λιμάνι του Γκάλβεστον στο Τέξας για μεταφόρτωση πετρελαίου, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Η κυβέρνηση της Γουιάνας είχε δηλώσει νωρίτερα, ότι το πλοίο χρησιμοποίησε ψευδώς τη σημαία της.

Συνολικά, τα πλοία Skipper, Centuries και Bella 1 έχουν εξαγάγει 41 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και μαζούτ από το Ιράν και τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την TankerTrackers.com.