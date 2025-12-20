Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν σήμερα Σάββατο κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο που έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το Reuters, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων το Reuters και το Axios, το υπερδεξαμενόπλοιο Centuries, φορτωμένο με έως και 2 εκατ. βαρέλια αργού, έπλεε υπό σημαία Παναμά, ενώ το φορτίο ανήκει σε κινεζική εταιρεία. Το πλοίο δεν περιλαμβανόταν έως τώρα σε αμερικανικές λίστες κυρώσεων.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στο πλοίο επιβιβάστηκε η Αμερικανική Ακτοφυλακή χωρίς αντίσταση, στο πλαίσιο επιχείρησης αναχαίτισης. Ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να έχουν τον κύριο επιχειρησιακό ρόλο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση άλλου δεξαμενόπλοιου, με την ονομασία Skipper, και ακολούθησε τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιβάλλει «πλήρη αποκλεισμό» στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας μέσω πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις.

«Διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου την περασμένη εβδομάδα, αρκετά φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων της Βενεζουέλας, αποφεύγοντας να αποπλεύσουν υπό τον φόβο νέων κατασχέσεων, δημιουργώντας στην πράξη ένα άτυπο εμπάργκο.

Από την πρώτη κατάσχεση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα, ενώ πολλά πλοία που φορτώνουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα τελούν υπό κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν πετρέλαιο της χώρας ή αργό από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν υποστεί κυρώσεις. Ορισμένες εταιρείες, κυρίως η αμερικανική Chevron, μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας με δικά τους, εξουσιοδοτημένα πλοία.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού της Βενεζουέλας, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 4% των συνολικών εισαγωγών της. Οι αποστολές τον Δεκέμβριο αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 600.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με αναλυτές.

Προς το παρόν, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι επαρκώς εφοδιασμένη και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια ανοιχτά των κινεζικών ακτών, εν αναμονή εκφόρτωσης. Εάν το εμπάργκο παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, η απώλεια σχεδόν ενός εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως στην προσφορά αργού αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019, έμποροι και διυλιστήρια που αγοράζουν το πετρέλαιό της έχουν καταφύγει σε έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, τα οποία αποκρύπτουν τη θέση τους, καθώς και σε πλοία που έχουν ήδη τεθεί υπό κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου.

Η εκστρατεία πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα, τα οποία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει, ότι σύντομα θα ξεκινήσουν και χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ κατά της χώρας της Νότιας Αμερικής. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει καταγγείλει ότι η αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση αποσκοπεί στην ανατροπή του και στην απόκτηση ελέγχου των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.