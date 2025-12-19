Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Βενεζουέλας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις πιέσεις προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Όχι, δεν το αποκλείω», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, η οποία μεταδόθηκε σήμερα και ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Καράκας.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ως επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία που ο ίδιος ο Μαδούρο έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως ο Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα», χωρίς όμως να διευκρινίσει αν στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία προσεγγίζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξή του προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν και νέες κατασχέσεις πλοίων, έπειτα από την πρόσφατη δέσμευση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.