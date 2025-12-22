Η Κολομβία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα τον ψεκασμό με γλυφοσάτη σε φυτείες κόκας, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα πετούν σε χαμηλό ύψος. Το μέτρο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, λαμβάνεται υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως εξήγησε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Άντρες Ινταράγκα, τα drones θα πετούν έως 1,5 μέτρο πάνω από τις φυτείες κόκας, πραγματοποιώντας ελεγχόμενο ψεκασμό. Στόχος είναι να περιοριστεί η επίδραση του χημικού στα τοπικά οικοσυστήματα και στους κατοίκους των περιοχών ή των γειτονικών κοινοτήτων.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη αντίθεση στη χρήση γλυφοσάτης, επικαλούμενοι κινδύνους για την υγεία και καταστροφή νόμιμων καλλιεργειών. Έχουν αναφερθεί ακόμη και γενετικές ανωμαλίες έπειτα από παλαιότερους ψεκασμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει προειδοποιήσει για την εν δυνάμει καρκινογόνο δράση του συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου.

Ένταση στις σχέσεις Κολομβίας – ΗΠΑ

Η απόφαση της Μπογκοτά ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες συνεργασίας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η Ουάσινγκτον έχει αφαιρέσει από την Κολομβία την ιδιότητα του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και έχει επιβάλει κυρώσεις στον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, θεωρώντας τον υπερβολικά επιεική απέναντι σε ένοπλες ομάδες που παράγουν κοκαΐνη.

Ο αριστερός πρόεδρος, ο οποίος ως γερουσιαστής της αντιπολίτευσης είχε επικρίνει επανειλημμένα τη χρήση γλυφοσάτης, φαίνεται να αναθεώρησε τη στάση του. Η αλλαγή αυτή έρχεται οκτώ μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του, σε μια περίοδο που η Κολομβία καταγράφει ρεκόρ στις καλλιέργειες κόκας.

Η εφαρμογή του νέου μέτρου

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες οργανώσεις που “αναγκάζουν τους γεωργούς να καλλιεργούν φύλλα κόκας”. Όπως ανέφερε, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε “η αστυνομία να μπορεί να αρχίσει τις επιχειρήσεις αυτές στη χώρα το αργότερο την Πέμπτη ή την Παρασκευή”.

Η Κολομβία είχε αναστείλει το 2015 τους αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη, ακολουθώντας σύσταση του υπουργείου Υγείας και απόφαση της δικαιοσύνης, λόγω των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. Ο πρώην πρόεδρος Ιβάν Ντούκε (2018-2022) είχε επιχειρήσει να επαναφέρει το πρόγραμμα, ωστόσο το Συνταγματικό Δικαστήριο το απέτρεψε, δικαιώνοντας τις κοινότητες αγροτών, Αφροκολομβιανών και ιθαγενών που είχαν προσφύγει κατά της πρακτικής αυτής.