Εργάτες από το Νεπάλ ανεβαίνουν κάθε χρόνο με σχοινιά και ζώνες ασφαλείας στην πρόσοψη του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, προκειμένου να καθαρίσουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες και απαιτητικές εργασίες παγκοσμίως.

Το εμβληματικό Burj Khalifa, σύμβολο πλούτου και αρχιτεκτονικής υπεροχής, υψώνεται στα 828 μέτρα και διαθέτει περισσότερα από 24.000 γυάλινα πάνελ. Για να διατηρείται η εντυπωσιακή του όψη, απαιτείται συνεχής καθαρισμός που διαρκεί μήνες και πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από μετανάστες εργάτες, κυρίως από το Νεπάλ.

Ένα επάγγελμα στα όρια του κινδύνου

Οι εργαζόμενοι περνούν ώρες αιωρούμενοι σε τεράστια ύψη, δεμένοι μόνο με σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας. Αντιμετωπίζουν ισχυρούς ανέμους, καύσωνα και εξαντλητική καταπόνηση. Ο καθαρισμός ενός μόνο τμήματος της πρόσοψης μπορεί να διαρκέσει ημέρες, ενώ ο πλήρης κύκλος καθαρισμού του κτιρίου ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Χαμηλές αμοιβές και κοινωνικές ανισότητες

Παρά τον υψηλό κίνδυνο, οι αμοιβές παραμένουν χαμηλές. Πολλοί εργάτες δηλώνουν ότι αποδέχθηκαν τη δουλειά λόγω της φτώχειας στη χώρα τους και της ανάγκης να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Πολλοί μάλιστα έχουν χρεωθεί για να πληρώσουν μεσάζοντες προκειμένου «να πάρουν τη δουλειά», γεγονός που τους καθιστά ακόμη πιο εξαρτημένους.

Ο καθαρισμός του Burj Khalifa έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο της τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και των έντονων κοινωνικών ανισοτήτων που συνοδεύουν τα μεγάλα έργα στις χώρες του Κόλπου. Ενώ το κτίριο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, οι άνθρωποι που το συντηρούν παραμένουν αόρατοι.

Για τους Νεπαλέζους εργάτες, το Burj Khalifa είναι μια εργασία καθημερινού κινδύνου, όπου η ζωή τους κρέμεται – κυριολεκτικά – από ένα σχοινί.

