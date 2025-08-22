Δημοφιλή
Τραμπ: Σαν το «λάδι με το ξύδι» Πούτιν και Ζελένσκι – Δεν θα ήθελα να παραστώ σε μία συνάντησή τους
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. O Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους δήλωσε: «Θα δούμε εάν ο Πούτιν και […]
Εσθονία: Έτοιμη να στείλει έναν λόχο στην Ουκρανία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής
Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ μίας Βαλτικής χώρας δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογο το στο Τάλιν ότι «Η Εσθονία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία με την αποστολή ενός λόχου.» Ο Μίχαλ δεν είπε πόσους ακριβώς στρατιώτες θα περιλαμβάνει η δύναμη αυτή Οι σύμμαχοι του […]
Δανία: Η κυβέρνηση καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά
Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων. «Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο […]
Οι διακοπές της Τζόρτζια Μελόνι στη Ρόδο – Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Χωρίς καμία δημοσιότητα, η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στη Ρόδο για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές. Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, πρόκειται για μια διαμονή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Κατά το σχετικό δημοσίευμα, η παρουσία της Μελόνι στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από […]
Τεχεράνη: Νέες διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό πρόγραμμά στις 26/8
Το Ιράν θα έχει την ερχόμενη Τρίτη, 26 Αυγούστου, νέες συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του με τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. “Συμφωνήθηκε οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστούν την προσεχή Τρίτη σε […]