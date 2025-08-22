Ο εμβληματικός πύργος-κτίριο, Burj Khalifa του Ντουμπάι, που δεσπόζει στην παγκόσμια σκηνή με ύψος 828 μέτρων, ετοιμάζεται να χάσει τον τίτλο του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο. Δύο μεγαλεπήβολα έργα στη Σαουδική Αραβία φιλοδοξούν να ξεπεράσουν κατά πολύ το ρεκόρ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην αρχιτεκτονική και την αστική ανάπτυξη. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι το Rise Tower στο Ριάντ, που σχεδιάζεται να φτάσει τα 2.000 μέτρα, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο ύψος του Burj Khalifa. Πρόκειται για ένα project που στηρίζεται από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και έχει αναλάβει η διεθνής αρχιτεκτονική εταιρεία HKS. Ο ουρανοξύστης θα διαθέτει 678 ορόφους με πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, παρατηρητήρια και σύγχρονα γραφεία. Θα αποτελέσει το κεντρικό στολίδι της μελλοντικής «North Pole City», μιας «πόλης του μέλλοντος» που θα εκτείνεται σε 306 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Παράλληλα, στη Τζέντα συνεχίζεται –μετά από χρόνια καθυστερήσεων– το φιλόδοξο έργο του Jeddah Tower, το οποίο σχεδιάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα Adrian Smith, τον ίδιο που βρίσκεται πίσω από τον Burj Khalifa. Ο ουρανοξύστης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο ύψος, ενώ το βασικό του σώμα εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και τα 1,5 χιλιόμετρα. Με πολυτελείς κατοικίες, εμπορικούς χώρους, ξενοδοχείο Four Seasons και παρατηρητήριο με θέα στην Ερυθρά Θάλασσα, το έργο θα ολοκληρωθεί –σύμφωνα με τον σχεδιασμό– έως το 2028. Ήδη έχουν κατασκευαστεί 63 από τους 157 ορόφους, με πάνω από 1 δισ. ντίρχαμ να έχουν επενδυθεί.

Με τα δύο σαουδαραβικά μεγα-έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το Ντουμπάι διατηρεί ακόμη την κορυφή, αλλά μόνο προσωρινά. Η μάχη για τον ουρανό της Μέσης Ανατολής δείχνει να μπαίνει σε νέα, θεαματική φάση.