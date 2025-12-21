Ρούχα με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές σε σπίτι 53χρονου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 53χρονος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία 53χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά 531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεταλλική ράβδος, γεμιστήρας πιστολιού, εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα, είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.