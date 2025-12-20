Τραγωδία με έναν 37χρονο να χάνει τη ζωή του σε ένα περίεργο τροχαίο, σημειώθηκε στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (20/12) στην Αγία Μαρίνα, σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων–Κισσάμου. Το αυτοκίνητο έχει υποστεί υλικές ζημιές από πλαγιομετωπική σύγκρουση, η οποία συνέβη πιθανόν τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε σύμφωνα με το zarpanews.gr σε τοίχο.

Ο 37χρονος οδηγός ήταν ήδη νεκρός, όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ στο συμβάν, ενώ το ίδιο άμεσα κινητοποιήθηκε και η Τροχαία, που διενεργεί προανάκριση, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τροχαίο με εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο μοιραίο όχημα, χωρίς τίποτα από τα δύο να προκύπτει μέχρι στιγμής.