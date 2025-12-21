Λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση του 30χρονου που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, στην ΕΡΤ μίλησε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Τομαρά.

Η ίδια σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ -που φέρεται να είναι ηθικός αυτουργός στη δολοφονία- ήταν κληρονόμος μεγάλου μέρους της περιουσίας υποστήριξε ότι «την ήθελε εδώ και τώρα».

«Ο θείος μου ήταν υγιέστατος, αθλητικός τύπος και θα ζούσε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως ο ξαδελφός μου ήθελε να διαχειριστεί το συντομότερο δυνατό την περιουσία και να περάσει στα χέρια του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώληση των φιλέτων γιατί αποδείχτηε ότι άρχισε να πουλάει ήδη τα δικά του σε φθηνές τιμές. Κάποια πράγματα που είχε από τον μπαμπά του έχουν φύγει για ένα κομμάτι ψωμί» τόνισε.

Η Αμαλία Τομαρά σημείωσε πως οι σχέσεις του θείου της και του ξαδέλφου της ήταν καλές το τελευταίο διάστημα αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα.

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας από τη Φοινικούντα και έφτασε ψηλά. Ήταν αυταρχικός και ισχυρογνώμων και ήθελε να τον σεβόμαστε και να τον ακούμε. Αλλά μας προστάτευε όλους, κι εμένα και τη μαμά μου» σημείωσε.

Σε ερώτηση γιατί η ίδια απουσίαζε από τη διαθήκη αφού είχε καλές σχέσεις με τον θείο της η ανιψιά διευκρίνισε πως στις προηγούμενες υπήρχε μέσα και απουσίαζε μόνο στην τελευταία. Εξήγησε πως αυτό έγινε μετά τις δυο επιθέσεις εναντίον του θείου της, καθώς τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο ανήλικος γιος της: «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες στον ανήλικο γιο μου και σε εμένα, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη για ήθελε να τα πάρει όλα αυτός».

Η κ. Αμαλία εκτίμησε πως υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, οι οποίοι προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως είπε η διπλή δολοφονία δεν σχεδιάστηκε τους τελευταίους μήνες αλλά σχεδιαζόταν εδώ και δυο με τρία χρόνια όταν «ο θείος μου θέλησε να μου παραχωρήσει το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήθελε να μου αγοράσει και το ισόγειο και να μου κάνει και ανακαίνιση. Τότε άρχισαν να απομακρύνονται από τον θείο μου».

Ακόμα είπε ότι η διαθήκη άλλαξε τρεις μέρες πριν το φονικό και αυτό ήταν εν γνώσει του ανιψιού. Εκτίμησε ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να επέσπευσε τα γεγονότα καθώς όπως είπε η διαθήκη θα μπορούσενα αλλάξει και πάλι.