Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, απευθυνόμενος σε ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αναβίωση του ιστορικού χώρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, στόχος είναι η ανάδειξη του Τατοΐου, το οποίο παρέμενε για χρόνια εγκαταλελειμμένο, ώστε να μετατραπεί σε νέο πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να καταστεί το κτήμα λειτουργικό και βιώσιμο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές που υπέστη από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Μέσω του διαγωνισμού προβλέπεται η ενοικίαση 24 κτιρίων του ιστορικού πυρήνα, με τη διευκρίνιση ότι η κυριότητα θα παραμείνει στο ελληνικό Δημόσιο. Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2026, θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές.

Οι χώροι που θα παραχωρηθούν

Σύμφωνα με την προκήρυξη, προς ενοικίαση θα δοθούν ξενώνες, κατοικίες προσωπικού, διοικητικά και βοηθητικά αγροτικά κτίρια, στάβλοι, εργαστήρια και άλλες υποδομές. Δεν περιλαμβάνονται τα μουσεία, τα βασιλικά ανάκτορα και οι πολιτιστικοί χώροι, που θα παραμείνουν υπό κρατική διαχείριση.

Το υπουργείο αναζητά επενδυτές που θα αξιοποιήσουν τους χώρους του Τατοΐου για ήπια φιλοξενία, εστίαση και πολιτιστικές δραστηριότητες, εντάσσοντας το ιστορικό κτήμα σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.