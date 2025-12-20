Το Ιράν προχώρησε σήμερα στην εκτέλεση ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διασυνδέσεις με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Η Τεχεράνη, που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε έναν μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ, έχει εκτελέσει επανειλημμένα άτομα τα οποία κατηγορούσε ότι συνεργάζονταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ή ότι συνέβαλαν σε επιχειρήσεις εντός της χώρας.

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι ο εκτελεσθείς ήταν ο 27χρονος φοιτητής αρχιτεκτονικής Αγίλ Κεσαβάρζ. Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Κεσαβάρζ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, με βάση «ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια».

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκε τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός ιρανικού εδάφους, αξιοποιώντας κομάντος της Μοσάντ που είχαν αναπτυχθεί βαθιά στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στις εκτελέσεις Ιρανών που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ενώ οι θανατικές καταδίκες έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.