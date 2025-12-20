Σε νέα εστία έντασης στις διατλαντικές σχέσεις εξελίσσεται η στάση της Ισπανίας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν ανοιχτά την Ισπανία ότι «απαγορεύει την είσοδο» σε αμερικανικά πλοία στα λιμάνια της, λόγω φορτίων που συνδέονται με το Ισραήλ, και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

Η καταγγελία περιλαμβάνεται σε επίσημο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Federal Maritime Commission, της ανεξάρτητης αμερικανικής αρχής που εποπτεύει το διεθνές ναυτιλιακό εμπόριο. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουάσιγκτον διερευνά πρακτικές της ισπανικής κυβέρνησης που φέρονται να παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρεται, η Μαδρίτη «αρνήθηκε άμεσα την είσοδο σε τουλάχιστον τρία πλοία» τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η πολιτική που οδήγησε σε αυτές τις αποφάσεις «παραμένει σε ισχύ». Κατά την αμερικανική εκδοχή, τα συγκεκριμένα πλοία μετέφεραν φορτία με προορισμό ή προέλευση το Ισραήλ και απορρίφθηκαν λόγω της πολιτικής στάσης της ισπανικής κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι τέτοιες πρακτικές δημιουργούν «δυσμενείς συνθήκες για τη ναυτιλία των ΗΠΑ» στο διεθνές εμπόριο και εξετάζει αντίμετρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιορισμοί στη φόρτωση, απαγόρευση εισόδου σε πλοία με ισπανική σημαία σε αμερικανικά λιμάνια ή ακόμη και επιβολή χρηματικών προστίμων. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, τα πρόστιμα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 2,3 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι για ισπανικά πλοία.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της διαφοροποίησης ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από τη γραμμή της Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν θα ανεχθεί πρακτικές που πλήττουν αμερικανικά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, ακόμη και αν προέρχονται από συμμάχους.

Ωστόσο, η Federal Maritime Commission διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής «δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση». Όπως σημειώνεται, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους, με στόχο –όπως αναφέρει– τη διατήρηση «ενός αξιόπιστου, ανταγωνιστικού και ανοιχτού διεθνούς συστήματος θαλάσσιων μεταφορών».

Μέχρι στιγμής, η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει επίσημα στο αμερικανικό ανακοινωθέν. Η υπόθεση, ωστόσο, προμηνύει πιθανή κλιμάκωση, με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις, σε μια περίοδο όπου η ναυτιλία και το εμπόριο βρίσκονται ήδη υπό πίεση από τις διεθνείς συγκρούσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.