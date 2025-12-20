Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ τέθηκε και ο Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και βρίσκεται στην αποστολή του Τριφυλλιού για το ματς της Τούμπας.

Εκτός έμειναν οι Λαφόν και Ντέσερς (έχουν υποχρεώσεις στο Κόπα Άφρικα), οι ανέτοιμοι Πελίστρι, Σάντσες και ο τραυματίας Κυριακόπουλος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού, βρίσκονται: οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.