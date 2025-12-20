Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob
— FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025
Baskettalk: Ο Χρ. Σερέλης μιλά για το τρικ Καλαϊτζάκη και την επιστροφή του Λεσόρ
Ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν μίλησε στους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη για το ματς με τη Χάποελ, τα «κλειδιά» της αμυντικής συνέπειας, τις δυσκολίες απέναντι σε ομάδες με μέγεθος στα γκαρντ και τη διαχείριση σε «διαβολοβδομάδα».
Χιμένεθ: «Οι καλύτερες μεταγραφές θα είναι οι… τραυματίες»
Ο Γενάρης αναμένεται να φέρει νέα πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Ανδαλουσιανός δεν ξεχνάει και τις... εσωτερικές κινήσεις
«Απόδραση» του Άρη από την Τρίπολη με… Ιβάνοφ και σούπερ Αθανασιάδη!
Ο στόπερ του Αστέρα έκανε...δώρο με το αυτογκόλ στο 21' και ο Έλληνας κίπερ κράτησε τη νίκη... χρυσάφι του Άρη στην Τρίπολη με 0-1
Μέσα και ο Πάντοβιτς!
Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ τέθηκε και ο Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και βρίσκεται στην αποστολή του Τριφυλλιού για το ματς της Τούμπας. Εκτός έμειναν οι Λαφόν και Ντέσερς (έχουν υποχρεώσεις στο Κόπα Άφρικα), οι ανέτοιμοι […]
«Λάτσιο και Φιορεντίνα για Καλάμπρια»
Πιθανό σενάριο επιστροφής του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ιταλία φέρνουν στο προσκήνιο δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, καθώς τόσο η Φιορεντίνα όσο και η Λάτσιο εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του tuttomercatoweb, Μάρκο Κοντέριο, οι δύο ομάδες της Serie A αναζητούν ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και έχουν στρέψει […]