Ο Τιάγκο Σίλβα επέστρεψε στην Ευρώπη και σε γνώριμα λημέρια.

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Πόρτο έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν επέκτασης για το μισό της επόμενης χρονιάς, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ομάδα στην ευρύτερη Αμερική τον χειμώνα του 2026.

Ο Σίλβα είχε αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα της Πόρτο τη σεζόν 2004/05, καταγράφοντας συνολικά 14 συμμετοχές, πριν μεταγραφεί στη Ντιναμό Μόσχας. Από εκεί ξεκίνησε η σπουδαία καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, που συνοδεύτηκε από πολλούς τίτλους και κατακτήσεις Champions League.