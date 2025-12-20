Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, τρία άτομα (δύο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών και 38χρονος υπαρχιπυροσβέστης), τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστικώς χρήση, περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ο υπαρχιπυροσβέστης δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθησε προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο 38χρονος προέβαινε στη συστηματική προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, ενώ διακριβώθηκε η εμπλοκή του και σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ως βασικός του προμηθευτής ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά προέβαινε σε διακίνηση υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ως χώρο πώλησης και επεξεργασίας την οικία του. Μάλιστα, για συγκεκριμένους τακτικούς του «πελάτες»- αγοραστές κοκαΐνης, παρέδιδε ο ίδιος τις ποσότητες σε προκαθορισμένα σημεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 39χρονο, τις οποίες διακινούσε περαιτέρω σε τρίτους, ενώ παράλληλα διατηρούσε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης με 4 δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ανεμιστήρα, θερμαντική λάμπα, αυτοσχέδιο θάλαμο και φουγάρο).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το προανακριτικά στοιχεία προέκυψε ότι το διάστημα από 12-10-2025 έως 14-12-2025, ο 39χρονος προέβη σε τουλάχιστον 36 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ο 32χρονος σε τουλάχιστον 5 και ο υπαρχιπυροσβέστης σε τουλάχιστον 3, με την τιμή πώλησης των ναρκωτικών ουσιών να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Από τις σωματικές έρευνες, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

• ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 68,4 γραμμαρίων,

• κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 27,06 γραμμαρίων,

• χειρόγραφες σημειώσεις,

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

• 2 μεταλλικοί τρίφτες,

• σπόροι κάνναβης,

• 4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),

• πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,

• 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

• το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail (δείτε εδώ αναλυτικά).