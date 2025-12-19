Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, όταν ένας άνδρας, γνωστός με το επώνυμο Τσανγκ, επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες κοντά σε δύο σταθμούς του μετρό, αφού πρώτα πέταξε καπνογόνα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο δράστης, έχασαν τη ζωή τους, ενώ πέντε τραυματίστηκαν.

Ο 27χρονος Τσανγκ Γουέν, καταζητούμενος από τις αρχές, φέρεται να πέταξε καπνογόνα στον σταθμό Taipei Main Station το απόγευμα της Παρασκευής, προτού μεταβεί στον σταθμό Zhongshan, όπου εξαπέλυσε τυφλή επίθεση με μαχαίρι και στη συνέχεια εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TTV News.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ο Τσανγκ περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και φαίνεται πως πήδηξε από τον έκτο όροφο σε προσπάθεια να διαφύγει τη σύλληψη. Εντοπίστηκε χωρίς σφυγμό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 7:48 μ.μ., παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UDN News, γύρω στις 5 μ.μ. ο δράστης επιτέθηκε πρώτα σε έναν άνδρα περίπου 57 ετών στον σταθμό Taipei, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σημεία ζωής. Στη συνέχεια, ο Τσανγκ μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου συνέχισε να επιτίθεται σε περαστικούς με μαχαίρι, πετώντας εκ νέου καπνογόνα και προκαλώντας αναστάτωση στο εμπορικό κέντρο.

Βίντεο που μεταδόθηκε νωρίτερα έδειχνε τον δράστη να φορά αντιασφυξιογόνα μάσκα και να πέφτει από την οροφή του καταστήματος, ύψους περίπου έξι ορόφων. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, στις 7:56 μ.μ., σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το προφίλ του δράστη και οι αντιδράσεις

Ο 27χρονος Τσανγκ είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, καθώς είχε αποφύγει τη στρατιωτική θητεία και ήταν καταζητούμενος από την Εισαγγελία της περιφέρειας Ταογιουάν από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Το «υπουργείο άμυνας» της Ταϊβάν διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για ενεργό στρατιώτη, σύμφωνα με το ETtoday.

Η πρόεδρος του κόμματος Kuomintang, Τσενγκ Λι-γουέν, εξέφρασε μέσω Facebook τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Τόνισε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν χώρο ασφάλειας για όλους τους πολίτες και πως καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή.

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να διατηρεί ψυχραιμία σε πολυσύχναστους χώρους και να ακολουθεί τις οδηγίες του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ζήτησε επίσης να αποφεύγεται η διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν πανικό.

Μέτρα ασφαλείας και έρευνα

Μετά το περιστατικό, το εμπορικό κέντρο όπου κατέληξε ο δράστης έκλεισε προσωρινά. Σε ανακοίνωσή του, το κατάστημα ανέφερε: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι για το συμβάν. Προχωρήσαμε άμεσα σε εκκένωση του κοινού και συνεργασία με την αστυνομία για τον έλεγχο των χώρων και την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας».

Η διοίκηση του μετρό της Ταϊπέι ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε αυξημένο συναγερμό σε όλες τις γραμμές, με ενισχυμένες περιπολίες για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή αντικειμένων. Παρά το περιστατικό, τα δρομολόγια του μετρό, των τρένων και του ταχύρρυθμου σιδηροδρόμου συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με το UDN News.

Ο περιφερειακός αξιωματούχος Τσο Τζουνγκ-τάι ζήτησε από τις υγειονομικές αρχές να παράσχουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια στους τραυματίες και διέταξε την αστυνομία να διατηρήσει υψηλό επίπεδο επιφυλακής σε καίρια σημεία. Παράλληλα, διεξάγεται εντατική έρευνα για τα κίνητρα του δράστη και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.