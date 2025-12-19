O Άρης βρίσκεται στον δρόμο για την Τρίπολη, όπου αύριο (20/12) ρίχνει αυλαία στο 2025 με την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα.

Είναι ήδη αρκετά γνωστή η ανάγκη της νίκης για τους Θεσσαλονικείς, αφού με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα βρεθούν σε ακόμα πιο δύσκολή θέση. Αγωνιστικά και όχι μόνο.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της νωρίς το μεσημέρι και ο Μανόλο Χιμένεθ για ακόμη μία φορά αποφάσισε να μην ανακοινωθεί η αποστολή.

Οι τιμωρημένοι Ράτσιτς-Φαντιγκά και οι τραυματίες Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ. Καντεβέρε, Αλφαρέλα και Δώνης είναι οι δεδομένες απουσίες για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό, ο οποίος έχει κι άλλο πρόβλημα!

Αυτό ακούει στο όνομα του Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από χθες με υψηλό πυρετό, έχασε τις δύο τελευταίες προπονήσεις και έτσι είναι αμφίβολος για το ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Και όλα αυτά σε μία περίοδο φόρμας για τον Σκανδιναβό, ο οποίος προέρχεται από γκολ στην Τούμπα και την πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Επισκέψεις από τα… παλιά

Εναν… όχι και τόσο παλιό γνώριμο υποδέχθηκαν στο Ρύσιο σήμερα οι άνθρωποι του Άρη. Ο Μάνου Γκαρθία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για λίγα 24ωρα και έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί το προπονητικό της ομάδας, ώστε να δει από κοντά κάποιους από τους πρώην συμπαίκτες του.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός άσσος αποχώρησε από τον Άρη τον περασμένο Ιανουάριο για το Κάνσας και το MLS… πακέτο με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ.