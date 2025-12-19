Διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο της αυξανόμενης προβολής διαφημίσεων για οδοντιατρικές υπηρεσίες και ειδικότερα για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, με παραπλανητικές αναφορές σε δήθεν δωρεάν παροχή τους μέσω ΕΟΠΥΥ. Οι πρακτικές αυτές προκαλούν σύγχυση στους πολίτες και εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (ΟΣΑ) καλεί τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε καταχωρήσεις που προβάλλουν εύκολες ή χαμηλού κόστους λύσεις και να εμπιστεύονται τον θεράποντα οδοντίατρό τους. Ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

«Η σύγχρονη τάση για επιθετικό μάρκετινγκ στην οδοντιατρική τείνει να παρουσιάζει τα εμφυτεύματα ως μια εύκολη και άμεση διαδικασία ρουτίνας. Αυτή η υπεραπλούστευση αποκρύπτει την υψηλή χειρουργική δυσκολία και τους πιθανούς κινδύνους, δημιουργώντας στους ασθενείς μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας για μια παρέμβαση που απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία. Διαπιστώνεται μια συστηματική προσπάθεια εμπορευματοποίησης σύνθετων οδοντιατρικών θεραπειών, όπου τα εμφυτεύματα “σερβίρονται” ως μια γρήγορη και εφαρμόσιμη για όλους λύση. Η προσέγγιση αυτή αποπροσανατολίζει το κοινό, παρουσιάζοντας μια απαιτητική ιατρική πράξη ως ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε κλινικής περίπτωσης», τονίζει ο ΟΣΑ.

Έμφαση στην ιατρική ευθύνη και την ενημέρωση των ασθενών

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί πράξη αυξημένης οδοντιατρικής ευθύνης, για τη διενέργεια της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλαπλές παράμετροι που διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.

Οι ασθενείς, μετά τον πλήρη κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο και τη σχετική οδοντιατρική διάγνωση, οφείλουν να ενημερώνονται για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις συνέπειες της προτεινόμενης ή ενδεδειγμένης θεραπείας, τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και για τους πιθανούς κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Επιπλέον, η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διάρκεια και το συνολικό κόστος της θεραπείας, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη γνώση των δεδομένων.

«Οι “γρήγορες” λύσεις της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων δεν είναι πάντα ενδεδειγμένες ή ασφαλείς για όλους τους ασθενείς. Η επιλογή ή μη εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης κάθε ασθενούς», καταλήγει ο ΟΣΑ.