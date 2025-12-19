Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην κουζίνα του «Buongiorno» και μας δείχνει πώς να φτιάξουμε την τέλεια κιμαδόπιτα. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και ανακαλύψτε όλα τα μυστικά για ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα. Καλή απόλαυση!
Πεντανόστιμες πατάτες ογκρατέν με γαλοπούλα και τρούφα, μανιτάρια & γραβιέρα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς προσφέρει μία εκρηκτική γευστική εμπειρία με την ακαταμάχητη συνταγή της: Πατάτες ογκρατέν με γαλοπούλα, τρούφα, μανιτάρια και γραβιέρα. Σε αυτή τη συνταγή, η αγαπημένη σεφ συνδυάζει υλικά που απογειώνουν τη γεύση και δημιουργούν το τέλειο πιάτο για κάθε περίσταση. Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες της, θα απολαύσετε ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και […]
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει φαλάφελ από παντζάρια και σάλτσα από ταχίνι
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει ένα πιάτο γεμάτο χρώμα και γεύση: Φαλάφελ από παντζάρια με απολαυστική σάλτσα ταχινιού. Στην κουζίνα του «Buongiorno», ο αγαπημένος σεφ δημιουργεί μια διαφορετική εκδοχή του κλασικού φαλάφελ, συνδυάζοντας τη γλυκύτητα του παντζαριού με τα αρώματα των μπαχαρικών και την κρεμώδη υφή του ταχινιού. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε ένα […]
Μuffins από τον Σκαρμούτσο που σε… κάνουν να λιώνεις – Με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει τονοσαλάτα με καστανό ρύζι, ρόδι, σταφίδα & λαχανικά
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Μια γλυκιά πρόταση από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – Λαχταριστή μους φυστικοβούτυρου με σοκολάτα
Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Συνδυάζει σοκολάτα και φυστικοβούτυρο σε μια ακαταμάχητη μους. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!