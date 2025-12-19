Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια.

Εξέλιξη – σοκ σε πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε η εκπομπή.

Η εισαγγελική παρέμβαση και η απρόβλεπτη τροπή που φέρνει τα πάνω – κάτω.

Ο κύκλος των ενόχων κλείνει και οι μάσκες πέφτουν στο διπλό φονικό της Φοινικούντας…

Ο ρόλος του καθενός, το σκοτεινό παρασκήνιο και οι νέες διώξεις.