Πέρσι τέτοια εποχή, θυμάμαι να περπατάω στο Πεδίον του Άρεως και να σκέφτομαι ότι κάτι είχε αλλάξει στην πόλη. Τα φώτα δεν ήταν απλώς περισσότερα, ο κόσμος δεν ήταν απλώς χαρούμενος, υπήρχε μια αίσθηση ότι, έστω για λίγο, όλοι βρισκόμασταν στο ίδιο σημείο και πράγματι βρισκόμασταν όλοι στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Φέτος, έχοντας ακόμα περισσότερο ανάγκη από τη χαρά των γιορτών, έχω ήδη ανοίξει το ψηφιακό μου ημερολόγιο, κρατώντας τις απαραίτητες σημειώσεις. Πιστέψέ με, μία βόλτα δεν φτάνει.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia μεταμορφώνει το Πεδίον του Άρεως σε έναν φωτεινό, ζωντανό και ανοιχτό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Με ελεύθερη είσοδο, καθότι οι γιορτές είναι για όλους, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους και με ένα πρόγραμμα που δεν σε αφήνει απλώς να περάσεις, απεναντίας σε καλεί να μείνεις.

Το χωριό γεμίζει καθημερινά με στιγμές που μυρίζουν Χριστούγεννα. Σημείωσε ότι από 24 έως 26 Δεκεμβρίου, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μέρες γεμάτες μουσική

Όλες αυτές τις ημέρες, πραγματοποιούνται συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών που θα γεμίσουν το πάρκο με χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες. Μεταξύ των performances ξεχωρίζουν αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως θα διαπιστώσεις παρακάτω:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου : Γιάννης Κότσιρας

: Γιάννης Κότσιρας Σάββατο 20 Δεκεμβρίου : Όλγα Βενέτη & Παντελής Θαλασσινός

: Όλγα Βενέτη & Παντελής Θαλασσινός Κυριακή 21 Δεκεμβρίου : Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα

: Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου : Κλαυδία & LEFTY

: Κλαυδία & LEFTY Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου : Πάνος Μουζουράκης

: Πάνος Μουζουράκης Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου : Christmas House Party με τον Junior Pappa

: Christmas House Party με τον Junior Pappa Σάββατο 27 Δεκεμβρίου : Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα

: Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου : Αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι με Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Γιάννη Διονυσίου & Ανδριάνα Μπαμπαλή

: Αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι με Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Γιάννη Διονυσίου & Ανδριάνα Μπαμπαλή Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα

Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: Αλλαγή Χρονιάς με Ελένη Φουρέιρα, ZAF & DJ Bobito

Αλλαγή Χρονιάς με Ελένη Φουρέιρα, ZAF & DJ Bobito Σάββατο 3 Ιανουαρίου: Νίκος Πορτοκάλογλου

Και πριν τις συναυλίες, τι κάνεις; Έχεις ένα ολόκληρο χωριό να ανακαλύψεις και μία ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς έξω από οθόνες και μέσα στην πραγματική ζωή.

Από την πρώτη στιγμή που θα περάσεις την πύλη, μια δίνη από φως, μουσική και αρώματα σε παρασύρει στον πιο μαγικό κόσμο της πόλης.

Η εξερεύνηση ξεκινά από το Protergia Welcome Corner, όπου ένα γλύκισμα και ένας χάρτης γεμάτος υποσχέσεις σου δίνουν το σύνθημα: «Μπες στο πνεύμα των Χριστουγέννων!».

Ακριβώς δίπλα, τα Protergia Magic Lights, ένα φωτεινό μονοπάτι, σχεδιασμένο από τον εμβληματικό Γιώργο Τέλλο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα παραμυθιού, όπου χιλιάδες λαμπιόνια οδηγούν τα βήματά σου προς τη μουσική σκηνή.

Στο κέντρο του Χωριού, η αδρεναλίνη συναντά τη νοσταλγία. Το Παγοδρόμιο είναι η καρδιά της χριστουγεννιάτικης δράσης: ένα σημείο συνάντησης, γέλιου και ξεγνοιασιάς. Φόρεσε τα παγοπέδιλά σου και γλίστρησε στον πάγο, είτε είσαι έμπειρος είτε κάνεις τα πρώτα σου δειλά βήματα, η γιορτινή μουσική και η ατμόσφαιρα θα σε βάλουν αμέσως στο κλίμα.

Ακριβώς δίπλα, το Carousel σε ταξιδεύει πίσω στα παιδικά σου χρόνια. Με τα φωτισμένα άλογα και τις γλυκές μελωδίες, αυτό το κλασικό σύμβολο των Χριστουγέννων στέκει σαν μαγικό κόσμημα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανέβουν στη ράχη ενός ξύλινου αλόγου και να ζήσουν μια στιγμή ατόφιας, ρυθμικής χαράς.

Η Protergia Square είναι το περίπτερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις για όλους. Εδώ, παιδιά και «μεγάλα παιδιά» χορεύουν στην Silent Disco, συμμετέχουν σε παιδικά εργαστήρια με ζωγραφική, κατασκευές και face painting, ενώ κερδίζουν κονκάρδες με το όνομά τους.

Οι ενήλικες δοκιμάζουν την τύχη τους στον μεγάλο διαγωνισμό για gadgets, συμμετέχουν στο instant win για μικρά δώρα, ενώ όλοι μαζί γράφουν τη γιορτινή τους ευχή που προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη.

Λίγο πιο πέρα, το Xmas Hub είναι το σημείο όπου η φαντασία των παιδιών παίρνει μορφή. Εδώ φιλοξενούνται εργαστήρια χειροτεχνίας και πηλού με έμπειρους παιδαγωγούς, για τη δημιουργία στολιδιών και χριστουγεννιάτικων γλυπτών.

Παράλληλα, χάρη σε μια ειδική VR εφαρμογή, τα παιδιά «ταξιδεύουν» εικονικά στον Βόρειο Πόλο, περιηγούνται στο χιονισμένο χωριό του Αϊ Βασίλη και ζουν μια ψηφιακή, διαδραστική έκπληξη.

Κανένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τον αγαπημένο μας Άγιο. Στο Santa‘s Booth, ο Αϊ Βασίλης περιμένει τα παιδιά σε μια εντυπωσιακή, εορταστική πολυθρόνα για να ακούσει τις ευχές τους και να βγάλουν μοναδικές φωτογραφίες.

Σε επιλεγμένες μέρες, το Booth μεταμορφώνεται σε εργαστήρι ευχών, όπου τα παιδιά γράφουν, διακοσμούν και ρίχνουν το γράμμα τους σε ένα ειδικό γραμματοκιβώτιο.

Ακριβώς απέναντι, το Photobooth προσφέρει το ιδανικό φόντο για οικογενειακές λήψεις.

Για όσους θέλουν να απαθανατίσουν μοναδικές στιγμές, το Protergia Photo Corner επιστρέφει πιο μαγικό: οι επισκέπτες μπαίνουν μέσα στη γιγάντια χιονόμπαλα για να δημιουργήσουν την τέλεια, φωτεινή, γιορτινή φωτογραφία.

Και φυσικά, η αγαπημένη Μασκότ της Protergia βρίσκεται εκεί, γεμάτη χαρά, έτοιμη για αγκαλιές και τις πιο μαγικές φωτογραφίες των γιορτών.

Τέλος, στο Protergia Stage Corner, οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους tote bag επιλέγοντας ένα από τα μοναδικά σχέδια που τυπώνονται επί τόπου, να απογειώσουν το συναυλιακό τους look με concert face painting και σε ορισμένα live, να λάμψουν με τα φωτεινά Protergia wristbands!

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ένας λαμπερός κόσμος, όπου κάθε γωνιά κρύβει και μια νέα έκπληξη, έτοιμη να γεμίσει τις φετινές γιορτές με ενέργεια, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές για όλη την οικογένεια.

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός που δεν πρέπει να χάσεις και μια υπενθύμιση ότι η ενέργεια είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε. Και αυτές τις γιορτές, η Protergia τους δίνει ζωή.

Αν πέρσι το έζησες, φέτος μην το χάσεις. Αν δεν πήγες ποτέ, τώρα ξέρεις πού θα βρεις τα Χριστούγεννα.

Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Πεδίον του Άρεως.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, στηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Δες αναλυτικά το Πρόγραμμα στο: https://www.xmasvillageattica.gr/