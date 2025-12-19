Τις λεπτομέρειες σχετικά με την δισκογραφική επιστροφή του Πασχάλη Τερζή αποκάλυψε στην κάμερα του «Buongiorno» ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά τα αξιοποιούμε τώρα και τα βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος», είπε ο γνωστός συνθέτης.

«Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει».

Όπως λέει ο ίδιος: «Το έκανε επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. (…) Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του».