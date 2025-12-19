Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τη μήνυση του 21χρονου καλλιτέχνη εις βάρος του. Ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται και θεωρεί ότι ο νεαρός χρησιμοποιήθηκε από επιχειρηματία με τον οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση. Ο ίδιος φέρεται να έχει κατονομάσει τον επιχειρηματία στο Τμήμα Εκβιαστών.

Η αντιπαράθεση με τον επιχειρηματία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, ο επιχειρηματίας με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής του οφείλει περίπου 200.000 ευρώ. Όπως δήλωσε, η συνεργασία τους για τη σεζόν 2025–2026 δεν προχώρησε λόγω αθέτησης της συμφωνίας από τον καλλιτέχνη, ο οποίος επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει.

«Ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν δική μου επιλογή για το σχήμα. Ήταν επιλογή της ομάδας του Μαζωνάκη. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτό. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαμε κλείσει συνεργασία για την σεζόν 2025 – 2026, η οποία δεν προχώρησε μετά από δική του αθέτηση της συμφωνίας μας. Μετά από πολλές οχλήσεις επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χρήματα που μας οφείλει, γύρω στις 200.000 ευρώ», ανέφερε ο επιχειρηματίας.

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συμφωνήσει να εμφανίζεται σε δικό του νυχτερινό κέντρο, αλλά αποφάσισε να την αθετήσει. Όπως ισχυρίζεται επέστρεψε την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά δεν επέστρεψε χρήματα που είχαν δαπανηθεί για τη φύλαξη και τις αγορές που έγιναν για εκείνον.

Ο επιχειρηματίας έστειλε το πρωί εξώδικο στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς όπως υποστηρίζει, ο καλλιτέχνης τον φωτογράφισε, χωρίς όπως υποστηρίζει να έχει την παραμικρή ανάμειξη στην καταγγελία του νεαρού μουσικού.

Η πλευρά Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί μια σειρά από απειλητικά μηνύματα, για να επιστρέψει στον επιχειρηματία χρήματα. Ο καλλιτέχνης πάντως δεν δέχεται πως έχει οφειλές απέναντί του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι τέλους. Η πλευρά του τραγουδιστή κάνει λόγο για μια συντονισμένη επίθεση σε βάρος του, που δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.

Ο επιχειρηματίας επαναλαμβάνει στο Live News πως ουδέποτε εκβίασε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέσα από τα μηνύματα που του έστελνε, προσπαθούσε όπως λέει, να πάρει πίσω τα χρήματα που είχε δαπανήσει για εκείνον.

Οι επόμενες κινήσεις

Η πλευρά του μουσικού επαναλαμβάνει από χθες πως αν ο 21χρονος ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, θα κατέθετε μήνυση σε βάρος του και θα τον έστελνε στο αυτόφωρο.

Εν μέσω συζητήσεων, καταγγελιών και ένα όργιο φημών, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπόσχεται ότι θα δίνει τον καλύτερο εαυτό του, στην πίστα. Εδώ και δεκαετίες άλλωστε αυτό ξέρει να το κάνει όσο λίγοι στην Ελλάδα.