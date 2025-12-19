Από την 1η Αυγούστου του 2026, οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν θα ισχύουν για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες πολίτες που δεν έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τους, καθώς δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο από το γεγονός ότι τα ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων έχουν ήδη κλείσει έως τις 20 Ιουνίου, αφήνοντας σε πολλούς πολίτες περιθώριο μόλις 40 ημερών για να βρουν ραντεβού για νέα ταυτότητα. Οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προγραμματίσει ραντεβού βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, καθώς οι διαθέσιμες ημερομηνίες για μετά τον Ιούνιο θα γίνουν ανάρπαστες.

Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες:

Οι παλιές ταυτότητες θα σταματήσουν να γίνονται δεκτές σε όλα τα αεροδρόμια εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για ταξίδια σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Γαλλία ή η Ισπανία, οι πολίτες θα χρειάζονται αποκλειστικά τις νέες ταυτότητες. Οποιοσδήποτε προσπαθήσει να ταξιδέψει με την παλιά ταυτότητα μετά τον Αύγουστο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ακυρώσεις εισιτηρίων, πρόστιμα ή ακόμα και απαγόρευση εισόδου.

Προβλήματα και προκλήσεις:

Η ζήτηση για νέες ταυτότητες είναι τεράστια, με αποτέλεσμα τα ραντεβού να έχουν εξαντληθεί σχεδόν παντού. Πολίτες που δεν κατάφεραν να κλείσουν νωρίτερα ραντεβού αναγκάζονται να περιμένουν μέχρι και μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην έχουν ταυτότητα για τις διακοπές τους ή ακόμα και για άλλες καθημερινές συναλλαγές που απαιτούν έγκυρο έγγραφο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν επιλογές για επείγουσα έκδοση νέας ταυτότητας, ειδικά για πολίτες που πρέπει να ταξιδέψουν για επαγγελματικούς λόγους ή επειγόντως.

Η αναστάτωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό και ενημέρωση του κοινού, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την κορύφωση της ταξιδιωτικής περιόδου. Με τις καλοκαιρινές διακοπές να μην είναι και τόσο μακριά, η προτεραιότητα για κάθε πολίτη είναι πλέον μία: νέα ταυτότητα, πριν οι παλιές γίνουν άκυρες.