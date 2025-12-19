Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Η ποινή έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία», όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγωνιούν για την τύχη του παιδιού τους.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα χωρίς ο κατηγορούμενος να είναι παρών καθώς προσκομίστηκε στο δικαστήριο χαρτί στο οποίο επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το χαρτί ωστόσο δεν έγινε δεκτό, καθώς ήταν ιδιώτη γιατρού κι έτσι αποφασίστηκε η υπόθεση να εκδικαστεί κανονικά.

Παράλληλα, η δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, αποσύρθηκε πριν από το ξεκίνημα της διαδικασίας.