Η ΔΥΠΑ προχωρά στη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 810 ευρώ σε μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση όσων βρίσκονται εκτός του συστήματος τακτικών επιδομάτων.
Ποιοι ενισχύονται
Το βοήθημα αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δεν δικαιούνται τακτικό επίδομα ανεργίας. Το ποσό υπολογίζεται με βάση το 37,5πλάσιο του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας, το οποίο από 1η Απριλίου 2025 ανέρχεται στα 21,60 ευρώ. Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος της οικογένειας.
Δικαιούχοι είναι:
Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών
Αποφυλακισμένοι
Γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας
Θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking)
Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
Προϋποθέσεις χορήγησης
Για τη λήψη του βοηθήματος απαιτείται:
Εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ κατά την ημέρα της αίτησης
Ασφάλιση από 1 έως 75 ημέρες στον e-ΕΦΚΑ τα τελευταία δύο έτη ή από την έναρξη της ποινής για αποφυλακισμένους
Τήρηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων:
Έως 16.000 ευρώ για άγαμους
Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί
Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ
Μη λήψη άλλου επιδόματος ΔΥΠΑ (τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων, βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ειδικό εποχικό βοήθημα)
Σημείωση: Το βοήθημα μπορεί να χορηγηθεί μία φορά ανά διετία.
Διαδικασία αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.
Βήματα:
Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet
Επιλογή της υπηρεσίας «Ειδικό βοήθημα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»
Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων
Επισύναψη απαραίτητων δικαιολογητικών (βεβαιώσεις, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.ά.)
Ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης
Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του δικαιούχου.
Τι να προσέξετε
Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη παροχή από τη ΔΥΠΑ κατά την περίοδο αίτησης.
Το βοήθημα υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής, όχι της έγκρισης.
Η προσαύξηση 10% για έμμεσα ασφαλισμένα μέλη υπολογίζεται αυτόματα.
