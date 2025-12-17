Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική καταβολή οικονομικών ενισχύσεων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που αφορά χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πληρωμές του έτους.

Η προπληρωμή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιδομάτων και ενισχύσεων, όπως:

– Τακτική επιδότηση ανεργίας

– Επίδομα εργασίας

– Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας

– Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους

Επιπλέον, περιλαμβάνει το Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους, δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.

Η πληρωμή αυτών των παροχών ενισχύει οικονομικά τους δικαιούχους ενόψει των εορτών, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καμία γραφειοκρατική επιβάρυνση, καθώς τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς ή στις προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες για την ολοκλήρωση της πληρωμής, ενώ δεν υπάρχει λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται αυτόματα και ψηφιακά.

Για όσους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του gov.gr, στη διαδρομή:

gov.gr → Εργασία και Ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Για αναλυτικές οδηγίες και επιπλέον διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ, όπου αναρτώνται συνεχώς ενημερώσεις για επιδόματα και παροχές.