Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνέχισε τις εμφανίσεις της στον κόσμο του μπάσκετ, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

Μετά από δύο επισκέψεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η κ. Γκιλφόιλ βρέθηκε για τρίτη φορά κοντά στο μπάσκετ, δείχνοντας την αγάπη της για το άθλημα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά, η παρουσία της στο γήπεδο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παρακολούθησε την αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φαίνεται να απολαμβάνει τις επισκέψεις της στις αθλητικές διοργανώσεις, καθώς αποτυπώνεται με κάθε ευκαιρία στις κερκίδες των γηπέδων, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα δείχνει την υποστήριξή της στα σημαντικά αθλητικά γεγονότα της χώρας.