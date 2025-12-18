Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μεταμόρφωσαν την ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που εντυπωσίασαν και ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, παρά την οπτική τους μαγεία, τα φαινόμενα αυτά δεν είναι μυστηριώδη και αποτελούν την έκφραση ενός καθαρά γεωλογικού και υδρομετεωρολογικού μηχανισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΑΦΤΗΚΕ …ΚΟΚΚΙΝΗ

Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν την ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες: πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό.

Το νησί Χορμούζ είναι γνωστό ως «Rainbow Island», καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή.

Μετεωρολογικά, τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οπτικό: πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν οφείλεται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η «κόκκινη παραλία» του Χορμούζ λειτουργεί και ως οπτική υπενθύμιση της κλιματικής μεταβλητότητας στη Μέση Ανατολή. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από μακρές ξηρές περιόδους μπορεί, σε σύντομο χρόνο, να βιώσουν βροχοπτώσεις ικανές να αλλάξουν προσωρινά το τοπίο όπςω είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση λόγω του Ω-Βlocking . Η φύση, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αποκαλύπτει πώς το νερό παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος – ακόμη και εκεί όπου σπανίζει.

Πηγή Video : Al Jazeera