Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ μειώνεται η θετικότητα για COVID-19, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου.

Αύξηση κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής

Ο αριθμός των περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, ανά 1.000 επισκέψεις εμφανίζει ανοδική πορεία. Η αύξηση αυτή ξεκίνησε νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Σταθερή εικόνα στις σοβαρές λοιμώξεις αναπνευστικού

Τα κρούσματα Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Μείωση στα κρούσματα COVID-19

Η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους για τον ιό SARS-CoV-2 μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 99 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 104 την εβδομάδα πριν.

Δεν σημειώθηκε καμία νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι. Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε μέτρια επίπεδα, με σταθερή τάση.

Επιδημική δραστηριότητα της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη, όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, βρίσκεται πάνω από το επιδημικό όριο από τα τέλη Νοεμβρίου και αυξάνεται σημαντικά. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ωστόσο, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς νέους θανάτους από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν εντοπιστεί εννέα κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς καταγραφή θανάτων. Από τα 1.570 δείγματα που εξετάστηκαν, 82 βρέθηκαν θετικά σε ιούς γρίπης – 81 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 64 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 39 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και 25 στον Α(Η1)pdm09. Έξι στελέχη Α(Η3) αναλύθηκαν φυλογενετικά, με τρία να ανήκουν στον υποκλάδο Κ του Α(Η3).

Σύμφωνα με τον ECDC, ο υποκλάδος Κ του Α(Η3) εκτιμάται ότι ενέχει μέτριο κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό και υψηλό για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός.

Συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τις ευπαθείς ομάδες για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

Για το σύνολο του πληθυσμού, ο Οργανισμός υπενθυμίζει τη σημασία της αναπνευστικής υγιεινής, του συχνού πλυσίματος των χεριών και του καλού αερισμού των εσωτερικών χώρων.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Η θετικότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI, με ήπια τάση ανόδου στο τελευταίο.