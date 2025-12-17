Συντετριμμένη από τη δολοφονία της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ δηλώνει η οικογένεια Ομπάμα, καθώς διατηρούσε στενή φιλική σχέση μαζί τους εδώ και πολλά χρόνια.

«Τους γνωρίζαμε πάρα πολύ καιρό», ανέφερε η Μισέλ Ομπάμα σε συνέντευξή της στον Τζίμι Κίμελ, αποκαλύπτοντας πως το μοιραίο βράδυ είχαν κανονίσει να συναντηθούν. Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε μετά θάνατον τον Ρομπ Ράινερ «βασανισμένο και προβληματικό», η πρώην Πρώτη Κυρία απάντησε με αιχμηρό τόνο:

«Ας πω μόνο αυτό: Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς. Δεν ήταν τρελοί ή παράφρονες. Ήταν άνθρωποι με πάθος, που σε μια εποχή όπου το θάρρος σπανίζει, ήταν έτοιμοι να υπερασπιστούν με πράξεις όσα πίστευαν. Νοιάζονταν για την οικογένειά τους, για αυτή τη χώρα, για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνώριζα».

Michelle Obama revealed on ‘Jimmy Kimmel Live’ that she and Barack Obama had plans with Rob and Michele Reiner Sunday night. pic.twitter.com/46skLdCfGr — LateNighter (@latenightercom) December 16, 2025

Μπάρακ Ομπάμα: «Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν»

Μετά τη δολοφονία του ζεύγους Ράινερ, και ο Μπάρακ Ομπάμα προχώρησε σε δήλωση, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και εξυμνώντας τη συμβολή του Ρομπ Ράινερ στον κινηματογράφο, αλλά και το ήθος που χαρακτήριζε τη ζωή του.

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της οθόνης. Πίσω όμως από κάθε του έργο υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέπει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί έζησαν μια ζωή με σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι τους αγάπησαν».