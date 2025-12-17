Στους δρόμους έχουν βγει και οι αγρότες στη Γαλλία, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς δρόμων και πολιορκία κυβερνητικών κτιρίων. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ψέκασαν με κοπριά δημόσια κτίρια και περιπολικά, ενώ έστησαν οδοφράγματα με σανό σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Prefectures in France are full of manure. Farmers aren’t joking. French farmers protest EU-imposed Mercosur trade deals. pic.twitter.com/FOkn3y0C86 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 15, 2025

French farmers have escalated their protests… literally, by dumping piles of manure on police vehicles and govt buildings in a furious rejection of EU policies that they say are killing their livelihoods. French farmers protest over compulsory cattle culls amid disease outbreak… pic.twitter.com/KKBzZYp4AH — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 13, 2025

Οι Γάλλοι αγρότες αντιδρούν στη μαζική σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν προσβληθεί από την οζώδη δερματίτιδα (Lumpy Skin Disease – LSD). Πρόκειται για μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών, η οποία εξαπλώνεται κυρίως μέσω τσιμπημάτων εντόμων, όπως οι μύγες. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εκκρίσεις από τους βλεννογόνους και χαρακτηριστικά οζίδια στο δέρμα.

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι θανατηφόρα, η ασθένεια έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς μειώνει σημαντικά την παραγωγή γάλακτος και καθιστά τα ζώα μη εμπορεύσιμα, προκαλώντας μεγάλες οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς.

Βρετανία

Βρετανοί αγρότες διαμαρτύρονται κατά της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης Στάρμερ, με τρακτέρ στους δρόμους του Λονδίνου.

Στη Βουλή συζητείται νομοσχέδιο για τις φορολογικές ρυθμίσεις και τις οικογενειακές επιχειρήσεις των αγροτών, με τους παραγωγούς να ζητούν δικαιότερη φορολόγηση και προστασία των αγροτικών επιχειρήσεων.