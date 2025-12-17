Στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να κάνει το δικό της κίνημα αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της χρονιάς στο MEGA.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος σε όλα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού είπε πως «σωστό σημείο είναι που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται».

«Ο καθένας μπορεί να διαφωνεί και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία. Όμως έτσι αλλάζει η ιστορία, έτσι αλλάζει ο κόσμος. Αλίμονο στους λαούς που δεν έχουν αντικλείδι, δεύτερο κλειδί για την πόρτα, γιατί τους μένει η πόρτα με ένα μόνο κλειδί και χτυπάνε την πόρτα στο κεφάλι τους» συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο

</p><p>