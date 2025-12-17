Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Μαρίνας Σπανού στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, με τη νεαρή τραγουδοποιό να δίνει το δικό της, ιδιαίτερο στίγμα στη σκηνή της εκπομπής. Ο Λάκης Λαζόπουλος την υποδέχτηκε θερμά, συστήνοντάς τη στο κοινό ως «τη νέα ελληνική μουσική».

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού. Η παρουσία της στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» αποτέλεσε το καλύτερο «φινάλε» για την εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου το 2025.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με θερμό χειροκρότημα, σε μια στιγμή που έφερε ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και τη σάτιρα της εκπομπής. Η εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται μία από τις πιο αυθεντικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Η συμμετοχή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ήρθε να υπογραμμίσει τον ρόλο της εκπομπής ως χώρο συνάντησης διαφορετικών γενιών και εκφράσεων, δίνοντας βήμα σε νέους καλλιτέχνες που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν, αλλά και σε καταξιωμένους καλλιτέχνες που για πολλά χρόνια μας συντροφεύουν με την τέχνη τους.

