Tι θέλει ο πολίτης, όταν πρόκειται για υπηρεσίες; Άμεση, απλή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση που δίνει σωστές κατευθύνσεις, που δεν περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα και που με τις σωστές μεθόδους κάνει τη ζωή του καθένα από εμάς ευκολότερη.

Το my1521, το νέο, δυναμικό μοντέλο εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνει τη λύση στην επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με την Εφορία, τα Τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους, αφήνοντας στο παρελθόν τις αναμονές και την δυσκολία πλοήγησης: μία νέα εποχή εξυπηρέτησης.

Μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1521,της ψηφιακής πλατφόρμας 1521.aade.gr, και σύντομα με την έναρξη λειτουργίας Chatbot, οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ΑΑΔΕ.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα online

Στην ψηφιακή πλατφόρμα, οι πολίτες συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και μπορούν:

να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματά τους,

να παρακολουθούν την πορεία και την εξέλιξη κάθε αιτήματός τους,

να λαμβάνουν επίσημες απαντήσεις από εξειδικευμένα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Τρία επίπεδα εξυπηρέτησης

Το my1521 λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης, ώστε κάθε πολίτης να καθοδηγείται και να λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται, ανάλογα με τα ζήτημά του:

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης: Παρέχουν άμεση πληροφόρηση για γενικά θέματα και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Παρέχουν άμεση πληροφόρηση για γενικά θέματα και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι: Αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις ή έλεγχο στοιχείων.

Αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις ή έλεγχο στοιχείων. Υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης:Διαχειρίζονται πολύπλοκες υποθέσεις που χρήζουν θεσμικής διαχείρισης.

Θεματικές ενότητες εξυπηρέτησης

Το Κέντρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων φορολογικών, τελωνειακών και Γενικού Χημείου του Κράτους μεταξύ των οποίων:

Φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & myDATA

Μητρώο και στοιχεία επιχειρήσεων

Είσπραξη δημοσίων εσόδων

ΦΠΑ, τέλη και ειδικές φορολογίες

Οχήματα και ναυτιλιακά

Τελωνεία

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κοινωνική πολιτική