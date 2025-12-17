Προσωρινή διακοπή στη λειτουργία της τηλεματικής του ΟΑΣΘ θα πραγματοποιηθεί αύριο (18/12), σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Η διακοπή θα διαρκέσει περίπου δύο έως τρεις ώρες και θα αφορά 200 στάσεις που διαθέτουν το σχετικό σύστημα πληροφόρησης.

Όπως διευκρινίζει ο ΟΑΣΘ, η αναστολή της υπηρεσίας οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού του παρόχου. Οι εργασίες θα διεξαχθούν μεταξύ 10:00 το πρωί και 17:00, χωρίς να ξεπεράσουν συνολικά τις τρεις ώρες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστούν και οι υπηρεσίες τηλεματικής μέσω του website και των εφαρμογών (apps) του ΟΑΣΘ, καθιστώντας προσωρινά μη διαθέσιμη την ενημέρωση για τα δρομολόγια.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά η τηλεματική πληροφόρηση που παρέχεται από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ). Μέσω των ιστοτόπων, της πλατφόρμας και των εφαρμογών του ΟΣΕΘ, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται εναλλακτικά για τις μετακινήσεις του.

Ο ΟΑΣΘ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αναστάτωση, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.