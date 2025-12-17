Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εγγυοδοσία 200.000 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα αφέθηκαν μετά την απολογία τους η σύζυγος και η αδερφή του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Κατά πληροφορίες αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι τις αιτήσεις και τη διαχείρηση των οικονομικών τους στοιχείων είχε ο βασικός κατηγορούμενος που απολογείται αύριο (18/12).

Νωρίτερα, ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν οι δύο πρώτοι από τη σημερινή ομάδα κατηγορουμένων για την ίδια υπόθεση. Ανακριτής και εισαγγελέας επιφύλαξαν και σε αυτούς την ίδια ποινική μεταχείριση με τους επτά κατηγορουμενους που απολογήθηκαν χθες .

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με ανακριτή και εισαγγελέα να επιβάλλουν και στους δύο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.