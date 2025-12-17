«Καλησπέρα σε όλους,όλες,όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…» τονίζει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που κατήγγειλε ότι γρονθοκοπήθηκε στο Στρασβούργο από τον Νίκο Παππά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος «έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του». Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.