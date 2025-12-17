Σάλος προκλήθηκε σε Λύκειο στο Αιγάλεω, όταν καθηγήτρια του μαθήματος της Λογοτεχνίας προέβαλε στους μαθητές επεισόδιο από την γνωστή τηλεοπτική σειρά «Black Mirror» με ακατάλληλο περιεχόμενο για ανηλίκους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προβολή ξεκίνησε κανονικά, ωστόσο οι σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου έγιναν ιδιαίτερα σκληρές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις μέσα στην τάξη. Τρεις μαθητές, αγόρια και κορίτσια, αποχώρησαν από την αίθουσα, αδυνατώντας να συνεχίσουν την παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι ζήτησαν από την καθηγήτρια να σταματήσει την προβολή, όμως εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να σηκωθεί και να κλείσει τον προτζέκτορα. Η καθηγήτρια φέρεται να αντέδρασε έντονα στην ενέργεια του μαθητή και ακολούθησε λεκτικός διαπληκτισμός. Το περιστατικό οδήγησε σε παρέμβαση των γονέων, οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, η διεύθυνση του σχολείου έχει μεταφέρει το θέμα όπως έπρεπε στη Δευτεροβάθμια και από εκεί έπειτα εμείς ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είμαστε εν αναμονή τι απόφαση και πώς θα δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες από τη Δευτεροβάθμια», είπε ο κ. Παναγιώτης Νικολάου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του λυκείου και συνέχισε:

«Πρόκειται για ένα ανεπίτρεπτο γεγονός. Μέσα στον χώρο του σχολείου προβάλλονται μόνο βίντεο και θέματα που είναι ελεγμένα και έχουν πάρει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το βίντεο θεωρώ ότι δεν έχει πάρει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, γιατί ούτε καν και η διεύθυνση το γνώριζε, είναι ανεπίτρεπτο. Ήταν μια απόφαση την οποία πήρε η εν λόγω καθηγήτρια και προφανώς έκανε λάθος εκτίμηση. Θεώρησε ότι αυτό το βίντεο θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον και για τα παιδιά. Αποδείχθηκε λάθος και λόγω των αντιδράσεων. Η καθηγήτρια από ό,τι έχω ενημερωθεί από τη Διεύθυνση είναι σοκαρισμένη με το όλο θέμα και τώρα έχει καταλάβει ίσως το μέγεθος του λάθους που έκανε προχθές με την προβολή αυτού του βίντεο».