Εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους, παρά την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, δήλωσε και φέτος στην εφορία μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με τους μέσους ετήσιους τζίρους όπως προκύπτουν από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις αποκαλύπτουν πως 1 στους 3 επαγγελματίες εμφάνισε μέσο τζίρο που δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ για το 2024.

Μεσίτες ακινήτων, ταξιτζήδες, αρχιτέκτονες και κομμωτές δήλωσαν μέσο ετήσιο τζίρο κάτω από 25.000 ευρώ ενώ μόλις το 17% των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων δήλωσε μέσο ετήσιο τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Τι δήλωσαν οι επαγγελματίες

Από τη λίστα της ΑΑΔΕ με το μέσο τζίρο του 2024 για 385 επαγγελματικούς κλάδους προκύπτουν τα εξής:

– Εκμεταλλευτές ταξί: Οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023.

– Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, τζίρος ο οποίος είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023.

– Υδραυλικοί: Στον κλάδο απασχολούνται 9.300 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε σε 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023.

– Μαραγκοί: Οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ κατά μέσο από 35.593 ευρώ το 2023.

– Ηλεκτρολόγοι: Στο κλάδο δραστηριοποιούνται 9.339 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν για το 2024 ανήλθε σε 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023.

– Δικηγόροι: Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν οι 35.411 δικηγόροι ανήλθε για το 2024 σε 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023.

– Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων): Οι 24.453 γιατροί δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ για το 2024 οριακά υψηλότερο από τα 44.337 που είχαν εμφανίσει για το 2023.

– Μεσίτες ακινήτων: Οι 4.208 μεσίτες εμφανίζονται με μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023.

– Αρχιτέκτονες: Οι 11.143 αρχιτέκτονες δήλωσαν κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024 αυξημένα σε σχέση με τα 20.573 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023.

Τις μεγαλύτερες ετήσιες εισπράξεις εμφάνισαν για το 2024:

– 184 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού με μέσο ετήσιο τζίρο 1.217.695 ευρώ από 1.202.704 ευρώ το 2023.

– 3.248 επαγγελματίες από το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης με μέσο ετήσιο τζίρο 628.592 ευρώ για το 2024 από 669.782 ευρώ το 2023.

– 70 αυτοαπασχολούμενοι από την παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών με μέσα έσοδα ύψους 449.551 ευρώ από 476.685 ευρώ για το 2023.

– 7.482 φαρμακοποιοί με μέσο τζίρο 301.621 ευρώ από 292.571 ευρώ το 2023.