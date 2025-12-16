Βρετανοί αγρότες προκάλεσαν αίσθηση στο κέντρο του Λονδίνου, όταν εμφανίστηκαν με τα τρακτέρ τους στη Ρίτζεντ Στριτ, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στον αγροτικό τομέα. Οι διαδηλωτές ήθελαν να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς.

Γύρω στις έξι το απόγευμα, τα τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους ανάμεσα στους περαστικούς, συνοδευόμενα από ήχους κόρνας και μουσικής, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό στο κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες δηλώνουν ανήσυχοι για τις επικείμενες μεταβολές που περιλαμβάνονται στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τα Οικονομικά. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογία της κληρονομιάς, τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία (APR) και τις οικογενειακές επιχειρήσεις (BPR) βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Όπως επισημαίνουν, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να πλήξουν σοβαρά τις οικογένειές τους, επηρεάζοντας τη διαδοχή και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιουσιών. Στόχος της διαμαρτυρίας ήταν να διατηρηθούν τα ζητήματα φορολογίας και κληρονομικότητας στην πολιτική ατζέντα πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του Κοινοβουλίου.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι Βρετανοί βουλευτές θα αποφασίσουν αν αυτό θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι τροποποιήσεις. Οι διαδηλώσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των αγροτών να ενισχύσουν τη φωνή τους και να διασφαλίσουν τη φορολογική βιωσιμότητα των αγροτικών κληρονομιών, ζητώντας δικαιότερη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.