Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο νέας πολιτικής θύελλας, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, σε συνεντεύξεις της στο περιοδικό Vanity Fair. Οι δηλώσεις της, που σκιαγραφούν ένα ελάχιστα κολακευτικό πορτρέτο του προέδρου, εκθέτουν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και κορυφαίους συνεργάτες του, όπως τον Έλον Μασκ και τον Τζέι Ντι Βανς.

Η Γουάιλς περιγράφει τον Τραμπ ως έναν ηγέτη που καθοδηγείται από πνεύμα εκδίκησης απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους και διαθέτει «νοοτροπία αλκοολικού». Παρά την κριτική της, ο πρόεδρος την έχει χαρακτηρίσει «την πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο». Το CNN σχολίασε ότι η Γουάιλς «τρέχει τον Λευκό Οίκο χωρίς να προσπαθεί να περιορίσει τις παρορμήσεις του Τραμπ».

Ωστόσο, οι παρατηρήσεις της δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον πρόεδρο, ο οποίος αγνοεί τις συμβουλές της σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι απονομές χάριτος και οι απελάσεις μεταναστών.

Η νοοτροπία του Τραμπ

Σύμφωνα με τη Γουάιλς, ο Τραμπ κυβερνά με τη λογική ότι «δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει – απολύτως τίποτα». Η ίδια συνέκρινε τη συμπεριφορά του με αυτήν «αλκοολικών με υψηλή λειτουργικότητα», εξηγώντας ότι μεγάλωσε με έναν τέτοιο χαρακτήρα, τον πατέρα της, τον γνωστό αθλητικό σχολιαστή Πατ Σάμερολ.

Η Γουάιλς αναγνώρισε επίσης ότι «υπάρχει στοιχείο εκδίκησης» στις ενέργειες του προέδρου, αν και υποστήριξε πως δεν ορίζεται καθημερινά από αυτό το κίνητρο. Παραδέχθηκε ακόμη ότι ο Τραμπ δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον Μπιλ Κλίντον και τον Τζέφρι Έπσταϊν, σημειώνοντας πως «ο πρόεδρος έκανε λάθος σε αυτό».

Ο κύκλος του Τραμπ

Οι δηλώσεις της Γουάιλς περιλαμβάνουν αιχμές και για τους στενούς συνεργάτες του προέδρου. Για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι «είναι συνωμοσιολόγος εδώ και μια δεκαετία», υπονοώντας ότι η στροφή του προς τον Τραμπ ήταν «πολιτική». Ανάλογη αναφορά έκανε και για τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος από επικριτής έγινε υποστηρικτής του προέδρου.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history. Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Για τον Έλον Μασκ, τον χαρακτήρισε «δεδηλωμένο χρήστη κεταμίνης» και «μυστήριο τρένο», ενώ δήλωσε ότι η απόφασή του να διαλύσει την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAid) την άφησε «άφωνη». Όσον αφορά την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, είπε πως «έχασε εντελώς τον έλεγχο» στη διαχείριση των αρχείων του Έπσταϊν.

Η Γουάιλς επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξετάζει πιο προσεκτικά τις απελάσεις, ώστε να αποφύγει σοβαρά λάθη. Για τη Βενεζουέλα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ «θέλει να συνεχίσει να ανατινάζει πλοία μέχρι ο Μαδούρο να παραδοθεί», αν και θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Η ίδια αποκάλυψε πως προσπάθησε να αποτρέψει τον πρόεδρο από το να δώσει χάρη στους βίαιους διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου, αλλά εκείνος την αγνόησε. Επίσης, είχε διαφωνήσει έντονα με την πρόθεσή του να ανακοινώσει μεγάλους δασμούς, επισημαίνοντας την «τεράστια διαφωνία» που επικρατεί μεταξύ των συμβούλων του.

Η αντίδραση και οι διαψεύσεις

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η Γουάιλς υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της παρουσιάστηκαν «εκτός πλαισίου». Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε: «Το άρθρο είναι ανειλικρινές. Στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το προσωπικό του Λευκού Οίκου και το Υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υπερασπίστηκε τη Γουάιλς, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ «δεν έχει πιο σημαντική και πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι». Πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η κυβέρνηση είναι ευγνώμων για τη σταθερή ηγεσία της».

Σύμφωνα με το CNN, οι σύμβουλοι και οι σύμμαχοι του προέδρου έμειναν άναυδοι από τις ωμές εκτιμήσεις της. Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για παρεξήγηση, εκδίκηση ή παρερμηνεία σχετικά με το ποιες δηλώσεις της ήταν εκτός καταγραφής. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν πως η Γουάιλς είναι ένα από τα πιο προσεκτικά και επιδραστικά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο — γεγονός που καθιστά τις δηλώσεις της ιδιαίτερα σημαντικές.