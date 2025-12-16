Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον αρραβώνα του γιου του στη διάρκεια πάρτι που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο. Το πρακτορείο Reuters δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με εκπρόσωπο του Τραμπ Τζούνιορ για σχόλιο.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ αρραβωνιάζεται. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για 12 χρόνια με τη Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά.

Η Βανέσσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018 και αργότερα ο Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον διατηρούν σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο. Τον περασμένο μήνα ταξίδεψαν μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας, όπου παρευρέθηκαν σε γαμήλια δεξίωση.